Students honored on Western Nevada College fall 2016 dean’s list | NevadaAppeal.com

Western Nevada College’s fall 2016 dean’s list boasts the following 297 students. For consideration, students must complete at least 12 units during the semester and accumulate a grade-point average of 3.50 or higher.

Fallon

Jenny Anderson, Jamie Ball, Steven Beaver, Courtney Binand, Amy Brandt, Andrew Brown, Shania Brown, Taura Casias, Alexandrea Corlew, Isabel De La Cruz Martinez, Yaowei Deng, Devyn Frederick, Gary Hammond, Caleb Hendrix, Aaron Imeson, Sarah Inglis, Rosemary Kufalk, Mark Loyd, Austin Lunderstadt, Anthony Mayes, Micheal Meadows, Joshua Mikulak, Leona Mineard, Kenneth Myers, Kayla Norcutt, Raymond Plasse, Mckayla Prentice-White, Malory Pruitt, Lana Quint, Michael Richards, Mark Rochefort, Timothy Shurtliff, Whitney Skabelund, Ethan Smith, Orin Sommer, Andrew Souza, David Springfield, Ethan Stacey, Alyssa Stockard, Echo Thomas, Paige Thorn, Finnerty Tucker, Francine Vonhusen, Alyssa Ware, Toni Wisdom, Kailee Youles.

Fernley

Riana Allred, Hailey Ames, Dana Bailey, Navdeep Bedi, Kaval Bedi, Blaine Briggs, Patricia Dark, Graciela De Leon, Ethan Di Stefano, Brittny Dickey, Ashley Evans, Maya Fisher, Jeanna Flint, Emily Hatcher, Jodi Hieronymus, Jordan Humes, Michael Johnson, Kaylee Keller, Joshua Kirk, Jordan Kitchens, Bronson Knight, Jonathan Ludwig, Tesla Lyon, Hunter Meisner, Devyn Meisner, Jocelynn Morales, Chase Morrow, Alexandra Nelson, Jason Rader, Anahi Romero, David Russell, Juliette Sierras, Haley Villa, Carol Weaver, Joseph Weigel, Jake Wilcox, Savannah Williams, Eric Wootton, Samuel Wright

Silver Springs

Jessica Babbitt, Christa Babbitt, Wendy Cochran, Ningsih Codick, Madison Doiel, Chelsea Gardner, Chance Harrison, Devan Oberman, Sahara Robbins, Dowain Swain, Katelyn Waller

Stagecoach

Halee Gahr

Wellington

Tania Covarrubias

Yerington

Jakeline Guerrero Hernandez