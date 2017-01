THE BEAT | NevadaAppeal.com

The booking report as presented by the Churchill County Sheriff’s Office on Jan. 4, 2017.

Individuals are presumed innocent until proven guilty in a court of law.

Last name | First name

Offense Description Time & Date / Age

QUIROZ VIRGINIA 39 Warrant Arrest 12/27/2016 11:16 AM

Warrant Arrest 12/27/2016 11:16 AM

NIKONOWICZ TYLER 23 Probation/Parole Violation 12/27/2016 1:45 PM

CHEEK JAKE 31 DUI Alcohol or Drugs 12/27/2016 9:44 PM

TURNER-THOMPSON DAVID 24 Cont Substance/Sale/Manu/Other 12/28/2016 4:17 PM

Near a School Enhancement 12/28/2016 4:17 PM

Child NeglectEndangerment 12/28/2016 4:17 PM

RAINWATER AMY 29 Cont Substance/Sale/Manu/Other 12/28/2016 4:35 PM

Child NeglectEndangerment 12/28/2016 4:35 PM

BARAJAS GUSTAVO 28 Contempt of Court 12/29/2016 12:20 AM

Traffic Offense 12/29/2016 12:20 AM

Resisting/Interfering w/Police 12/29/2016 12:20 AM

Traffic Offense 12/29/2016 12:20 AM

LABELLA DOMINIQUE 44 DUI Alcohol or Drugs 12/29/2016 10:43 AM

Traffic Offense 12/29/2016 10:43 AM

Traffic Offense 12/29/2016 10:43 AM

ECKENROD JOSHUA 32 Traffic Offense 12/29/2016 6:12 PM

Traffic Offense 12/29/2016 6:12 PM

Traffic Offense 12/29/2016 6:12 PM

Traffic Offense 12/29/2016 6:12 PM

CERVANTES JUDY 20 Contempt of Court 12/30/2016 12:56 AM

Warrant Arrest 12/30/2016 7:36 AM

DIAZ KELLEN 33 Failure to Appear 12/30/2016 1:10 PM

CAFFERO JAY 32 Contempt of Court 12/30/2016 2:55 PM

MONMA JESSICA 38 Contempt of Court 12/30/2016 3:07 PM

BEASLEY MICHAEL 26 Property/Rec/Poss/Stolen 12/30/2016 4:02 PM

EDWARDS VANESSA 38 Contempt of Court 12/30/2016 5:50 PM

JOHN TYRONE 30 DUI Alcohol or Drugs 12/31/2016 3:42 AM

Traffic Offense 12/31/2016 3:42 AM

BOGDANOWICZ RICK 27 Contempt of Court 1/1/2017 2:53 AM

MCCOURTNEY ANTHONY 39 Trespass of Real Property 1/1/2017 6:24 AM

LEE PAUL 41 Disorderly Conduct 1/1/2017 11:03 AM

LEBO JAMES 61 Contempt of Court 1/1/2017 12:30 PM

REED DAVID 24 Traffic Offense 1/1/2017 6:58 PM

Traffic Offense 1/1/2017 6:59 PM

Failure to Appear 1/1/2017 6:59 PM

RODRIGUEZ JACQUELINE 31 Failure to Appear 1/1/2017 6:59 PM

Cont Subst/Poss/Methamphetamin 1/1/2017 8:30 PM

Possession of parapheralia 1/1/2017 8:30 PM

BOLLWAGE LUCAS 27 Contempt of Court 1/1/2017 7:24 PM

CERVANTES ERICA 39 Traffic Offense 1/1/2017 8:48 PM

Traffic Offense 1/1/2017 8:48 PM

EDWARDS MICKEL 29 Contempt of Court 1/2/2017 12:55 PM

GOODMAN DARRIN 51 Traffic Offense 1/2/2017 2:26 PM

Traffic Offense 1/2/2017 2:26 PM

Traffic Offense 1/2/2017 2:26 PM

BASHAW DUSTIN 37 Contempt of Court 1/2/2017 3:54 PM

Failure to Appear 1/2/2017 3:54 PM

Contempt of Court 1/2/2017 3:54 PM

RAYMONDO RAMEL 41 DUI Alcohol or Drugs 1/2/2017 11:07 PM

Traffic Offense 1/2/2017 11:07 PM

Mental Subject 1/2/2017 11:07 PM