Students honored on Western Nevada College fall 2016 dean’s list | NevadaAppeal.com

Western Nevada College’s fall 2016 dean’s list boasts the following 297 students. For consideration, students must complete at least 12 units during the semester and accumulate a grade-point average of 3.50 or higher.

Carson City

Charles Abercrombie, Justin Albert, Benjamin Allbritten, Garrett Altus, Hannah Anderson, Allison Andrews, Jennifer Anzalone, Tyler Aquino, Menen Ashagrie, Adrian Barrera, Ruben Bedoy-Zarate, Noelle Bonas, Raymond Boynton, Tera Bruhn, Isabella Bruketta, Sabrina Cacioppo, Dakota Cave, Dominic Cerniglia, Taylor Collins, Regina Collins, Seliah Colston, Sarah Conner, Shepherd Darquea, Hanna De Paz, Anthony Farina, Juliet Favero, Jesus Fernandez Garcia, Michael Ferrigno, David Fristed, Brandon Gagnon, Tanya Garland, Desiree Gonzalez, Gilberto Gonzalez, Ian Grey, Alexa Haight, Katie Harvey, Evan Hennessey, Matthew Hill, Cliff Hoggatt, John Holton, Megan Jackson, Alex James, Robin Johnson, Elizabeth Kaminsky, Max Kyte, Eileen Lavelle, John Lawlor, Rocio Ledezma, Brian Lester, Gary Little, Johnny Llamas-Salgado, Fabiola Mata-Garcia, Ty Maurer, Connor McRae, Emma Moncada, Jasmine Morgan, David Morton, Alison Orris, Osvaldo Ortega, Brett Paulson, Kelsey Penrose, Danielle Perinn, Niki Perry, Jacob Phillips, Suzanne Pipho, Ryan Pope, Michael Proctor, Daisy Ramirez, Bryan Remick, Spencer Rogers, Michael Rose, Maricela Segura, Zorina Shepard, Sierra Sheppard, Robert Shoupe, Armando Silis, Rachel Smith, Diane Smith, Reanna Stroup, Alan Taylor, Megan Tingle, Britney Tucker, Kendall Uber, Jeremiah Ussher, Susanne Whimple, Robert White, Roxanne Williams, Amanda Yau

Dayton

Kalee Alexander, Joseph Alton, David Anderson, Ian Banker, Matthew Brown, Aztlan Carrillo, Mckayla Celedon, Kyra Coty, Jennifer Estrada, Hugh Fonzo, Laurel Hunt, Jacob Kinkel, Jared Logan, Ashley Lyford-McGowan, Marlayna Martinez, Mackenzie Montero, Karri Mouritsen, Jacob Nelson, Stephanie Parra, Kelsi Sequeira, William Storrs, Matthew Tomlinson, Cliff Turnell, Isabel Villafana, Madelyn Westbrook, Oakley Workman

Fallon

Jenny Anderson, Jamie Ball, Steven Beaver, Courtney Binand, Amy Brandt, Andrew Brown, Shania Brown, Taura Casias, Alexandrea Corlew, Isabel De La Cruz Martinez, Yaowei Deng, Devyn Frederick, Gary Hammond, Caleb Hendrix, Aaron Imeson, Sarah Inglis, Rosemary Kufalk, Mark Loyd, Austin Lunderstadt, Anthony Mayes, Micheal Meadows, Joshua Mikulak, Leona Mineard, Kenneth Myers, Kayla Norcutt, Raymond Plasse, Mckayla Prentice-White, Malory Pruitt, Lana Quint, Michael Richards, Mark Rochefort, Timothy Shurtliff, Whitney Skabelund, Ethan Smith, Orin Sommer, Andrew Souza, David Springfield, Ethan Stacey, Alyssa Stockard, Echo Thomas, Paige Thorn, Finnerty Tucker, Francine Vonhusen, Alyssa Ware, Toni Wisdom, Kailee Youles.

Fernley

Riana Allred, Hailey Ames, Dana Bailey, Navdeep Bedi, Kaval Bedi, Blaine Briggs, Patricia Dark, Graciela De Leon, Ethan Di Stefano, Brittny Dickey, Ashley Evans, Maya Fisher, Jeanna Flint, Emily Hatcher, Jodi Hieronymus, Jordan Humes, Michael Johnson, Kaylee Keller, Joshua Kirk, Jordan Kitchens, Bronson Knight, Jonathan Ludwig, Tesla Lyon, Hunter Meisner, Devyn Meisner, Jocelynn Morales, Chase Morrow, Alexandra Nelson, Jason Rader, Anahi Romero, David Russell, Juliette Sierras, Haley Villa, Carol Weaver, Joseph Weigel, Jake Wilcox, Savannah Williams, Eric Wootton, Samuel Wright

Gardnerville

Danielle Bates, Laura Baxter, Patrick Brower, Montana Buquoi, Audrey Clark, Charles Cryderman, Sarah Downes, Melissa Downes, Alexander Ghan, Alexandra Hamblin, Alexys Hood, Ian Isherwood, Brandi Keenan, Logan Lathrop, Isabel Meza, Stephen Morse, Lukas Olsen, Nathaniel Phillips, Isabella Rubio, Shawn Salazar, Makayla Sepulveda, Ashlee Teeuwen, Sarai Thompson, Claire Thompson, Tara Van Patten, John Votel, Leslie Wright, David Wright

Genoa

Maya Degenhart, Anna Graham, Kaitlyn Lera

Henderson

Crystal Atoz, Austin Barry, Valerie Croswhite, Savannah Romero, Charity Thompson

Incline Village

Diana Robinson

Las Vegas

Kyle Cuaycong, Grace Galvao Machado, John Jahanpour-Burke, Julia Nita, Alexa Orozco, Estephanie Padilla, Zhea Price, Harmony Ruth, Kanen Ryu, Heather Schaffnit, Maya Simms, Kayla Trickel

Minden

Craig Black, Cody Bohman, Bradley Dawson, Justin Dry, Joshua Galarza, Sarah Jarrett, Bayli Liscio, Dillon Lopez, William McCready-White, Otto Trebotich

Mound House

Samantha Hinton, Candi Gray

North Las Vegas

Yesenia Castillo, Tyra Jones, Eden Woolworth, Erika Santos

Reno

Chester Burton, Willem Chase, Jeremy Cox, Bethany Fuller, Alexandra Hohl, Amber Kern, Reese Kvaal, Leala Lierman, Keiran McCluskie, Matthew Sheldon, Samuel Strahan

Silver Springs

Jessica Babbitt, Christa Babbitt, Wendy Cochran, Ningsih Codick, Madison Doiel, Chelsea Gardner, Chance Harrison, Devan Oberman, Sahara Robbins, Dowain Swain, Katelyn Waller

Stagecoach

Halee Gahr

Stateline

Madison Idso, Kallie Nelson

Washoe Valley

Joshua Patterson, Gennifer White

Wellington

Tania Covarrubias

Yerington

Jakeline Guerrero Hernandez

Camp Pendleton, Calif.

Cory Wilson

Chico, Calif.

Courtney Wood

Markleeville, Calif.

Seth Foley

San Andreas, Calif.

Melissa Carr