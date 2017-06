WNC recognizes 267 students on spring 2017 dean’s list | NevadaAppeal.com

Western Nevada College has named 267 students to the Spring 2017 Dean's List.

Those chosen to WNC's dean's list must complete at least 12 academic units during the semester and accumulate a grade-point average of 3.50 or higher.

Honorees include:

Carson City — Evan Hennessey, Mohammad Abdelhady, Taylor Adams, Gary Armstrong, Jose Ayala, David Booth, Elizabeth Bracamontes, Tera Bruhn, Isabella Bruketta, Camille Cassidy, Dakota Cave, Dominic Cerniglia, Regina Collins, Sarah Conner, Michael Dutra, Juliet Favero, Jesus Fernandez Garcia, Ronni J. Fisher, Brandon Gagnon, Marcela Garcia-Baltierra, Hector Gomez-Barrios, Desiree Gonzalez, Alexa Haight, Matthew Hill, Arrianna Holwell, Megan Jackson, Seth Jezek, Robin Johnson, Linda Jones, Elizabeth Kaminsky, Eileen Lavelle, Johnny Llamas-Salgado, Kaitlin Lucky, Janet Marrone, Fabiola Mata-Garcia, Ty Maurer, Connor McRae, Kaelin Mejia, Richard Merlin-Villalobos, Brianna Millett, Colleen Mills, Alison Orris, Osvaldo Ortega, Octavio Pacheco-Carillo, Suzanne Pipho, Richaun Presley, Michael Proctor, Bryant Ramirez, Allison Rasmussen, Rhonda Ray, Bryan Remick, Jason Rhoden, Jodi Roan, Julie Rodriguez, Spencer Rogers, Kayla Schneider, Vince Sciacca, Cody Shelton, Sierra Sheppard, Armando Silis, Diane Smith, Rachel Smith, Crystal Smith, Flor Solano, Gregory Spencer, Reanna Stroup, Shanna Thompson, Megan Tingle, Britney Tucker, Reese White, Oksana White, Robert White, Cole Wilson, Amanda Yau

Dayton — David Anderson, Ian Banker, Christina Cabral, Aztlan Carrillo, Mckayla Celedon, Kyra Coty, Madison Doiel, Rebekah Fillippini, Kealohi Fuller, Ian Hopper, Laurel Hunt, Jacob Kinkel, Breana Kjeldgard, Matthew Klipfel, Timothy Letts, Jared Logan, Mackenzie Montero, Karri Mouritsen, Sydney Neighbors, Jacob Nelson, Leticia Ochoa Carrillo, Stephanie Parra, Rachel Polito, Marcos Saylor, Christian Starner, William Storrs, Matthew Tomlinson, Michelle Torres, Isabel Villafana, Jonathon Williams, Stacia Woomer, Oakley Workman

Dyer — Joshua Moore

Fallon — Jamie Ball, Steven Beaver, David Burger, Taura Casias, Jerad Clark, Esmeralda Davenport, Richard Davis, Britney Davis, Yaowei Deng, Fnu Ekane, John Michael Frandsen, Devyn Frederick, James Hertz, Aaron Imeson, Sarah Inglis, Jorgen Jeppesen, Mark Loyd, Austin Lunderstadt, Anthony Mayes, Sean McNabb, Joshua Mikulak, Charles Nickol, Kayla Norcutt, Raymond Plasse, Mckayla Prentice-White, Malory Pruitt, Michael Richards, Timothy Shurtliff, Whitney Skabelund, Orin Sommer, David Springfield, Finnerty Tucker, Toni Wisdom, Denise Youles, Kailee Youles, Jacob Zamora

Fernley — Riana Allred, Blaine Briggs, Patricia Dark, Ethan Di Stefano, Brittny Dickey, Ashley Evans, Maya Fisher, Theresa Harrowa-Mauwee, Anabell Hernandez, Jodi Hieronymus, Jordan Humes, Michael Johnson, Kaylee Keller, Joshua Kirk, Bronson Knight, Alisha Little, Jonathan Ludwig, Devyn Meisner, Hunter Meisner, Chase Morrow, Alexandra Nelson, Jason Rader, Anahi Romero, Juliette Sierras, Haley Villa, Jake Wilcox, Savannah Williams, Grace Woodruff, Eric Wootton, Samuel Wright

Gardnerville — Amanda Sweet, Faith Adams, Danielle Bates, Montana Buquoi, Vinsensius Christanto, Audrey Clark, Charles Cryderman, Sarah Downes, Melissa Downes, Hunter Kobold, Ryan Lippincott, Isabel Meza, Christina Morgan, Zachary Poole, Shayla Ruttinger, Shawn Salazar, Claire Thompson, Tara Van Patten, Brandt Wood

Genoa — Anna Graham, Kaitlyn Lera

Henderson — Crystal Atoz, Austin Barry, Valerie Croswhite

Incline Village — Radford Birmingham

Las Vegas — Kanen Ryu, Grace Galvao Machado, John Jahanpour-Burke, Iulia Nita, Alexa Orozco Rodriguez, Estephanie Padilla, Oscar Paris, Maxwell Paris, Harmony Ruth, Heather Schaffnit, Maya Simms, Ricky Smith, Kayla Trickel

Markleeville — Rachel Radach

Minden — Maxine Cooper, Trey Dallaire, Bradley Dawson, Alexander Gumm, Macie Harjes, Joseph Jacobsen, Sarah Jarrett, Nathan Johnston, Megan Kerrigan, Robert Williams

Mound House — Samantha Hinton, David Wilson

North Las Vegas — Yesenia Castillo, Tyra Jones, Zhea Price, Erika Santos, Eden Woolworth, David Zeleniak

Reno — Samantha Adams, Sharon Boyd, Keith Carter, Willem Chase, Megan Dixon, Justin Dry, Carson Ford, Bethany Fuller, Sydney Fuselier, Brandon Hope, Amber Kern, Kenneth Knox, Christian Perez, Adam Radow, Matthew Sheldon

Silver Springs — Ningsih Codick, Carl Gladwill, Chance Harrison, Takoda Stewart, Dowain Swain

Sparks — Misty Ballew, Shannise Mora, Luis Ordonez

Stagecoach — Mayra Canales

Stateline — Brittany Lee, Kallie Nelson, William Whalin

Virginia City ­— Jonathan Roth

Washoe Valley — Joshua Smith

Wellington — John Enos, Casey Hurley

Yerington — Jakeline Guerrero Hernandez

Camp Pendleton, Calif. — Cory Wilson

Chico, Calif. — Courtney Wood

Quakers Hill, New South Wales, Australia — Jean-Michel Celestin

San Andreas, Calif. — Melissa Carr

Tucson, Ariz. — Jael Smith