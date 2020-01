Western Nevada College places 380 students on fall Dean’s List

For the second straight fall semester, more than 370 students at Western Nevada College made the Dean’s List.

After 373 students made the Dean’s List last fall, that total was topped by 380 students who qualified for the honor for the recently concluded fall semester.

To earn the distinction of making WNC’s Dean’s List, students must complete at least 12 units during the semester and accumulate a grade point average of 3.5 or higher.

Honorees include:

Carson City

Zaid Abdelhady, Erin Abid, Spenser Alexander, Briza Ambriz Rodriguez, Sarah Anderson, Alondra Angulo, Laina Joy Aquino, Kenneth Aydelott, Mina Barnato, Russell Baron, Antonio Barrera, Cole Bates, Kate Brady, Evan Byassee, Viridiana Cacho-Alvarez, Sarah Campbell, Olivia Capps, Omar Casildo, Juana Castaneda Ruiz, Connor Chech, Lindsay Chowanski, Juan Conchas, Kyla Cox, Lauryn Crawford, Julia Cruz, Michael Cu, Kim Angelo Del Rosario, Paulina Delgado, Bradley Denney, Rachelle Dominguez Hernandez, Jakob Dzyak, Mohammad Esmaeilisarbaghi, Gabriela Fernandez, Salvador Fernandez Hernandez, Stacy Ferrel, Ashley Figueroa, Chelsea Figueroa, Arietis Fisher-Burns, Gerardo Flores Aguayo, Katherine Fraker, Yasmine Gallegos, AC Garcia, Edgar Garcia, Savahna Garcia, Lissette Garcia Velazquez, Morgan Golden, Abigail Golik, Bradley Gomez, Austin Gordon, Valerie Griggs, Mark Guzzetta, Christopher Hash, Natalie Haskell, Nicholas Haskell, Stephanie Herget, Meighan Herzberg, Calli Hess, Sarah Higuera, Annji Hodorowicz, Alexandra Hooper, James Horner, Monte Howell, Cristina Ibarra Reyes, Celine Jackson, Emily Jaeger, Maria Juarez, Amberlee Ketten, Kerstin Law, Daniel Ledezma, Nubia Leon-Lozano, Jennifer Lombardo, Marisol Lopez, Jenica Mariscal, Tyler McCallister, Makenzie McDaniel, Kaitlyn McDonald, Kallie McDonald, Julieanna McManus, Jarrod Meyer, Benjamin Miller, Delaney Mott, Sailor Mueller, Jacob Myers, Maryn Myler, Hallie Newman, Jennifer Nguyen, Ruben Nunez, Mairelys Ortega, Jasmine Peralta, Christian Pineda-Arciniega, Mirian Ponce, Hope Rakow, Ellie Ramirez, Maria Ramirez, Amberlee Rangel, Edgar Rangel, Derek Redlark, Jacqueline Richards, Lissette Rivas, Reveka Rivera, Michael Rodriguez, Natalie Rogers, Diego Rojas, Javier Ruiz-Alamillo, Steven Russell, Joseph Russo, Jenifer Salguero, Briana Sanchez, Lesly Sanchez, Anaili Sandoval, Jordan Sandoval, Branden Schenkhuizen, Brandon Sevilla, Cody Shelton, Jaidyn Shepard, Terrence Shields, Hannah Stevenson, Cheyenne Straw, Victoria Stroud, Mariana Talamantes, April Tedrowe, Jacob Truhill, Ciarra Valladon, Brett Veader, Jessica Visnovits, Ryan Wood

Dayton

Elise Addington, Bryan Aguilera, Anahi Arroyo-Herrera, Jenna Barlly, Ashlynn Barwig, Keerat Bhullar, Gerardo Blanco, Ainslee Brown, Kaitlin Brown, Alondra Castaneda Ledesma, Steven Cibrian, Cassandra Dickenson, Naima Duarte, Isaiah Dums, Shayla Edstrohm, Eden Evans, Taylor Furr, Hailey Glynn, Abigail Harker, Caleb Holley, Anthony Jimenez, Ian Kanter, Linn Lawrence, Leticia Ledezma Rubio, Tyler Logan, Jada Mandeville, Joseph Martinez, Giselle Medina, Joshua Melia, Madison Morton, Samantha Motta, Elora Neep, Kailey Olsen, Ashley Pacheco, Lance Peterson, Lyssa Philippi, Aadra Reed, Haley Rose, Brittnie Sisson, Lucas Spencer, Haylea Strickler,

Kimberly Torres, Cameron Vasquez, Devin Vaughan, Roham Wahabzada, Kimberly Waski, Mackenzie Wells, Zane Westom, Elena Winward, Dalton Yannikos

Fallon

Hailey Anderson, Desirae Blunt, Brandon Burgess, Sequoya Casey, Allison Christopherson, Heather Cordell, Matthew Fields, Michaela Flick, Karley Frederick, Michael Gallentine, Lewis Garcia, Carey Hack, Amanda Impastato, Sidney Jaques, Jorgen Jeppesen, Conor Keitz, Ivy Kent, Jase Kroll, Shelby McCart, Madelyn Mikulak, Mary Nash, Sadie O’Flaherty, Rebekah Orozco, Katherine Pankey, Benjamin Polish, Amber Revels, Emily Richards, Savannah Robinson, Allison Ruck, Megan Shyne, Hamilton Sommer, Ashley Sorensen, Matthew Sorensen, Maximus Swan, Maria Whitaker, Elizabeth Williams, Shailynn Winter

Fernley

Alyssa Bixby, Shaundrika Cassinelli, Celeste Condie, Antonio Corona, Clara Dunbar, Aleana Duncan, Taylor Foy, Samantha Funk, Bryson Harrison, James Huckaby, Carson Humes, Colby Johnson, Reese Jones, Dalton Kinamon, Alex Lopez Martinez, Paula Maghirang, Keilahna McFall, Kacie Meisner, Mark Mitzen, Alexandra Paredes, Emma Parsons, Randi Riede, Aaron Robins, Aschlynn Roemer, Evelyn Rosas Ojeda, Blakeley Shoemaker, Nayeli Stopani, Bryanna Timmsen, Jacqueline Torres, Sariah Warren, Alexis Young

Gardnerville

Chauntel Bagshaw, Allyson Bliss, Jacob Brier, Hannah Carr, Abraham Downes, Alexander Embree, Wendy Frogget, Sindy Gil-Salinas, Adam Hamilton, Danner Hillman, William James Chappell, Richard Jorgenson, Joshua Keith, Rylee Kull, Cody Lambert, Hannah Lyons, Tatianna Petri, Charles Pitcock, Trinati Randall, Kevyn Reid, Drew Reseck, Brandon Roberts, Steven Rodgers, Ciana Rollings, Michael Rubio, Jessica Scott, Chloe Svensson, Annie Tewalt, Audrey Topp, Araceli Valadez Paz, Niccole Wellington, Julia Weston, Katelyn Wiggins, Swade Wright

Henderson

Symantha Lloyd, Taylor Wallace

Incline Village

Carissa Link

Las Vegas

Rhiannon Bree Achong, Kailey Aguilera, Jamilett Catalan, Nova Creacy, Kelsey Dosch, Ashley Howell, Criskier Ignacio, Jordyn Kenton, William Kenton, Nyla Lee, Alexzah Lopez, Victoria Newsom, Paige Peters, Keila Ponce, Nhora Quassani, Hayli Rhoton, Kyler Ryu, Mohammad Shahzad, Coye Shelton, Albert Vandivort

Lockwood

Daniel Matthies

Minden

Bradford Adams, Amber Bohman, Zoe Butterfield, Tyler Calhoun, Mikaela Camara, Hannah Corgan, Hailey Fournier, Abby Galahan, Haylee Harjes, Jessica Kneefel, Daniel Montes-Castaneda, Davianna Morris, Emilie Prudhomme, Jose Ramirez Larios, Kathryn Rios, Hannah Serpa, Madelaine Shek, Lilyan Slais, Alyssa Sweetland, Matthew Wallace

Mound House

Tania Arroyo, Anthony Pisani

Nixon

Chayslin Lee

North Las Vegas

Brianna Aragon, Basemath Ross

Reno

Jordan Brooks, Elijah Freitas, Kihana Garcia, Elizabeth Hermansen, Johnson Iroegbu, Luke Kohler, Alana Pankopf, Ethan Price, Audrey Rank, Katelyn Rasmussen, Reese Renaud, Grace Smithee, Peyton Trujillo, William Ventura, Philip Wilson

Silver City

Kevin Carty

Silver Springs

Davannah Anderson, Mayra Ledesma, William Moore

Smith

Jesse Euler

Sparks

Ryan Conley, Sara Daly, James Farmer, Barrie Fenton, Jennica Harold, Niko Jackson, Jacob Mangosing, Jesse Pursley, Dillon Tompkins

Stagecoach

Katherine Martin, Noemi Ortiz, Roberto Rodriguez

Stateline

Lauren Meeks

Truckee, Calif.

Holden Reed

Virginia City

Zoe Coombs, AnnJoLee Field, Allison Hultberg

Washoe Valley

Eduardo Garcia, Kalvin Kimbro, Christopher Mayes

Wellington

Tanner Balda, Paul Costa, Crystal Crable, Allie Kleine, Maycee LaFleur, Michaela Yonehiro-Hanks

Yerington

Claire Coutts, Fabian Ramirez, Rocio Rodriguez, Natalie Rubio, Kaiya Villines

Zephyr Cove

Lothel Englekirk, Rebecca Petty