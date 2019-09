Western Nevada College recognizes 46 students on summer dean’s list

Western Nevada College is proud to announce that 46 students have been named to the 2019 Summer Dean’s List.

To earn this distinction during the summer term, students attained a grade point average of 3.5 or higher and completed six units of classes or more.

Students achieving the academic honor are:

Carson City

Danielle Beasom, Ailyn Betancourt, Kate Brady, Maricsa Cabrera, Nicholas Haskell, Ginet Gardenia Herrera, Meighan Herzberg, Christopher Kuhn, Jennifer Lombardo, Christopher Miranda, Jasmine Paluch, Jonas Parra Cervantes, Joseph Russo, Blanca Sasso, Claudia Vazquez

Dayton

Nicholas Cole, Rosario Davalos-Salazar, Victorian Fonseca, Nayelli Lara-Gutierrez, Lucas Spencer, Nickalaus Taggart

Fallon

Lexey Atkins, Kailey Brauer, Shelby Chitren, Tonya Hjerstedt, Nathaniel Keener, Angelina Leal, Christian Nemeth, Kelli Pawlicki, Meagan Trinidad

Fernley

Gabriel Wilson

Gardnerville

Kelsey Endter, Brittney Griggs, Charles Pitcock, Michael Robinson, Andrew Voss

Hawthorne

Hillary Pellett

Minden

Jessica Kneefel, Veronica Marquez

Reno

Jordan Brooks, Courtney McBean, Alexa Pankopf, Robert Schricker

Sparks

Gary Gamber

Smith

David Smith

Stagecoach

Autumn Payne