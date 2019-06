WNC announces spring 2019 Dean’s List

Western Nevada College has named 308 students to the spring 2019 Dean’s List. For consideration to WNC’s Dean’s List, students must complete at least 12 units during the semester and accumulate a grade point average of 3.5 or higher. ​Honorees include:

Battle Mountain

Sruti Bhakta, Danny Diaz, Drue Domagala, Sarahi Jimenez, Grace Melver, Nestor Miramontes, Kade Quintana, Julia Ramirez

Carson City

Zaid Abdelhady, Erin Abid, Shyanne Adams, Emma Anderson, Giselle Andrade, Jayson Artz, Zephyr Ashbaugh, Kenneth Aydelott, Jonathan Barahona, Justin Bardling, Audrey Bertrand, Clair Bridwell, Anthony Burgess, Viridiana Cacho-Alvarez, Jessica Camelon, Connor Chech, Caleb Conover, Andrew Davalos, Taylor Dawley, Shiela DeGrote, Jakob Dzyak, Terryn Earle, Eric Ellison, Mohammad Esmaeilisarbaghi, Gabriella Estrada, Steven Finch, Arietis Fisher-Burns, Jesse Gonzalez, Ashley Harris, Christopher Hash, Katrina Henley, Ginet Gardenia Herrera, Calli Hess, Annji Hodorwicz, Alexandra Hooper, James Horner, Monte Howell, Logan Johnson, Maria Juarez, Kyle Ketten, Haylee Krupp, Nubia Leon-Lozano, Brian Linford, Allison Lopez, Marisol Lopez, Taylor Lopresti, Regan Lowe, Alexander Macabales, Makenzie McDaniel, Nathan Mersino, Sailor Mueller, Desmond Muir, Maryn Myler, Jasmine Paluch, Carly Peckham, Jasmine Peralta, Christopher Perdue, Mirian Ponce, Abigail Pradere, Dobnei Remington, Kelley Riippi, Ryan Riley, Miranda Rios, Luis Rizo-Rodriguez, Michael Rose, Joseph Russo, Julisa Saenz, David Saldana Isaac, Lesly Sanchez, Eleisly Sanchez, Brandon Sevilla, Cody Shelton, Jaidyn Shepard, Kayla Simmons, Natalia Smith, Noah Sopher, Hannah Stevenson, Ivie Tims, Jacob Truhill, Lyric Untereiner, Steven Veatch, Jared Walker, Phillip Ware

Dayton

Annamarie Addington, Bryan Aguilera, Miguel Ballocanag, Kaeli Barwig, Felicia Berumen, Christina Cabral, Alyssah Clements, Katherine Darragh, Carrisa Dutra, Briana Dutra, Shayla Edstrohm, Dani Evans, Madsen Evans, Victorian Fonseca, Nicholas Fonzo, Delaney Frusteri, Taylor Furr, Rhianna Gentry, Philip Hensley, Emma Heusser, Grady Hunt, Ryan Johnson, Ian Kanter, Nayelli Lara-Gutierrez, Linn Lawrence, Jason Logan, Cameron Matthews, Andrew Matthews, Giselle Medina, Elora Neep, Lyssa Philippi, Lucas Spencer, Kirsche Stanton, Laura Staten Sandoval, Devin Vaughan, Kayla Villegas, Roham Wahabzada, Kimberly Waski, Bion Wells, Caleb Woodruff, Kobey Workman

Fallon

Megan Behimer, Ryan Bitter, Breanna Catlin, Julianne Celik, Dario Ceresola, Bailey Diede, Haley Duke, Michaela Flick, Karley Frederick, Nathaniel Gatlin, Carey Hack, Iliana Hockenberry-Grimes, Hannah Jones, Conor Keitz, Keith Mason, Kaitlynn Mattern, Myraflor McNamer, Yareli Montes, Jordan Moon, Katie Moore, Lauryn Mulac, Mary Nash, Leslie Noel, Rebekah Orozco, Jazmine Perez, Abbey Pike, Allie Pysell, Lindsay Regan, Amber Revels, Emily Richards, Kristy Rios, Savannah Robinson, Allison Ruck, Brooke Shyne, Ashley Sorensen, Maria Whitaker, Elizabeth Williams

Fernley

Adrian Avila, Hunter Bradley, Ethan Clark, Celeste Condie, Carlie Fagundes, James Farmer, Janell Ferrenburg-Pike, Dalton Kinamon, Ashley Knaus, Erin Lett, Kennedy Lyon-Lindersmith, Sabrina McCallum, Katie Meisner, Mckenna Montgomery, Emma Parsons, Randi Riede, Rei Robinett, Alexandria Schulman, Parker Strong-O’Brien, Bryanna Timmsen, Sariah Warren, Tayler Zolyniak

Gardnerville

Kaycee Battcher, Shelbilyn Beaty, Allyson Bliss, Skyler Bunn, Mataello Cota, Daniel Dangelo, Mikayla Garrison, Alexis Gunnell, Danner Hillman, Alexandria Horner, Sarah Hyatt, Jonathon Jacobson, William James Chappell, Richard Jorgenson, Joshua Keith, Tyler Kellar, Brandon Nelson, Carson Osborn, Charles Pitcock, Noah Poole, Rachel Radach, Cheila Ramos, Kevyn Reid, Alexandria Rose, Michael Rubio, Josefina Sigala, Shane Smith, Tomi Souder, Annie Tewalt, Johnathon Tobias, Maria Vicente Becerra, Niccole Wellington, Katelyn Wiggins, Darick Zieroth

Genoa

Anna Graham

Henderson

Symantha Lloyd

Incline Village

Diego Garcia

Las Vegas

Rhiannon Bree Achong, Samiya Cogmon, Nova Creacy, Kelsey Dosch, Daniella Guevara, Ashley Howell, Criskier Ignacio, John Jahanpour-Burke, William Kenton, Jordyn Kenton, Nyla Lee, Alexzah Lopez, Joshua Maranon, Victoria Newsom, Paige Peters, Nhora Quassani, Tara Racut, Hayli Rhoton, Kyler Ryu, Kobe Ryu, Coye Shelton, Aysiah Taylor, Elizabeth Theriot, Cameron Torres, Albert Vandivort

Lawrence, Kan.

Jayden Ebberts

Minden

Caitlin Camara, Aimee Duffy, Haylee Harjes, Carly Johnson, Jessica Kneefel, Kallie McDonald, Hunter Morris, Davianna Morris, Kathryn Rios, Rebekah Swearingen, Jessica Visnovits, Matthew Wallace

Mound House

Krystyna Braden, Heather Christensen, Aubrey Garrard, Daniel Ledezma

Nixon

Chayslin Lee

North Las Vegas

Xavier Alvarez, Orquidia Alvarez

Reno

Honor Edmands, Alana Pankopf, Rachael Seabert, Cadence Stewart

Silver Springs

Davannah Anderson, Darrion Gideon, Kayla Limbeck, Sara Perez

Smith

Megan Feuerhelm

South Lake Tahoe, Calif.

Kyle Ferguson, Ryan Hock

Sparks

William Burhans, Gary Gamber, Kyle Perkins, Joseph Piceno, Jaeden Sant Singh

Stagecoach

Kelsey Ferrie, Andrea Gonzalez, Christiana Lundeen, Katherine Martin, Noemi Ortiz

Stateline

Lauren Meeks

Tonopah

Ashley Brock

Vinton, Calif.

Christopher Mower

Virginia City

Allison Hultberg

Washoe Valley

Summer Avissanyx, Megan Cantley, Eduardo Garcia, Alexandru Suciu

Wellington

Crystal Crable, Melissa Lackore, Emmanuel Lopez, Karla Sanchez Ramirez

Yerington

Simone Booth, Brittney Wilkison