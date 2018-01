Numa Elementary Honor Roll: 4th and 5th grades

The following 4th and 5th grade students achieved honor roll status for the first quarter at Numa Elementary School:

*indicates all straight A's

4TH GRADE

A HONOR ROLL:

Aidan Garcia

Aiden Dockery

Aili Coverston

Anabelle Forshee

Bailey Prinz*

Barry Mitchell*

Bransyn Wright

Brooklyn Esposito

Cadence Nordman

Carson Melendy

Catherine Raymond

Creed Parkerson

Damon Phillips

Emi Allyn*

Emily Blosser

Emily Weishaupt

Erik Campa

Gregory Holmes

Hali Jo Ratti

Jada Anastasio

Janessa Bettencourt

Jayden Stuve*

Jazelyn Kratz

Jocelyn Favier

Jordan Leland

Jullian Gocong

Kaenan Plants*

Kage Libbee

Katelyn Glinka

Keiren Thompson

Kelly Melancon

Kona Lacy

Laila Blackowl-Davis

Lindsey Souliere

Mackenzie Mills

Madison Palmer

Maguilet Basurto

Manuel Barros

Marvin (Joe) Dahl

Max Dahl

McKinsey Hudgens

Mia Cabatic

Mia Perez Cajina Ventura

Noah Robinson

Nolan Berreman

Raeden Buchanan

Rian Achuff

Ruby Gillis

Ryan Miller

Tristan Hinsken

Tyler Hubbell

Zoe Secrist

B HONOR ROLL:

Abraham Gutierrez

Aiden Palanivelu

Airel Young

Alexis Dalton

Alexis Taylor

Allyssa Poutree

Alyssa Rogers

Amarie Bennefield

Andrew Larsen

Ariah Ungerman

Asael Moran

Ashton Simar

Braydon Coldwell

Brian Gardiner

Brizeyda Castillo Apolinar

Brodie Cabral

Brody Reynolds

Brody Urquhart

BrookeLynn Wilson

Bryce Blankenship

Carlos Valenzuela

Cassie Spry

Christyna Pressey

Clayton Jonte

Coltin Wagner

Dahlila Creer

Dakota Thunder

Daniela Vicencio

Danile Lacky-Gutierrez

David Holmes

David Vicencio

Derek Lattin

Diana Lopez

Diego Vasquez

Dustin Stritenberger

Eduardo Ballesteros

Eli Plowman

Emily Hernandez

Emma DowlerEmma Schramm

Ethaniel Crane

Evan Mackuliak

Gabe Wallin

Garrett Gardner

Gauge Felzke

Gavin Dobbins

Hailey Teton

Jack Bloss

Jadyn Silva

James Boswell

Jesse Grace

Evan Soriano

Jordan Thompson

Jose Gonzalez Jr.

Jose Vicencio-Chavez

Jowan Romero

Justin McArthur

Katelynn Cagle

Kelsey Cooper

Kyleigh Strawbuck

Laci Peterson

Larry Washington

Lelah Noel

Liam Odum

Lili McCullough

Lily Saldana

Lindsey Shoup

Logan Davis

Lyle Smith

Maddie Bell

Maria Gonzalez

Markiece Kramer

Mason Blakemore

Matthew Petty

Milla Lanterman

Naiomi Saling

Patrick Silva

Phiona Howell

Precious Christy

Randen Ferguson

Ray Decker

Riley Laca

Ruby Chavez

Sammy Maffi

Sarah Jeppesen

Skia Gilmore

Tony Grady

Trenton Taylor

Trista Holbrook

Vanesya Tolliver

5TH GRADE A HONOR ROLL:

Adrian Stewart

Alibi Davis

Alyssa Sousa

Brody Hughes

Brynlee Nichols

Casi Plaizier

Chase Carnahan

Cole Wright*

Connor Copeland

Dana Buckmaster

Dru MacKay

Edwin Ugalde*

Erick Duenas

Ethan Gremlich

Garrett Rasmussen

Hogan Stewart

Humphrey Arata

Ian Grimes

Jorden Mardis

Kaden Solinski

Keileene Kato

Kylan Sorensen

Madison Herbert

Matison Parmenter

Mia Decker

Nate Bernardo

Raygen Bartel

Riley Sweeney

Rochelle Prentice

Sandra Marquez Garcia

Tyler Edwards

Yasmien Laceste

5TH GRADE B HONOR ROLL:

Adriana Lopez Pinuelas

Alec Lecker

Andrew Doublas

Anthony Tipp

Ashanti Taylor

Ashlyn Jimenez

Benjamin Rice

Briana Spracklen

Brinley Perazzo

Brizol Garcia

Cass Lara

Cassondra Tarner

Cayden Dexter

Chad Agaman

Clayton Bennett

Colin Shishido

Connor Osborn

Dallin West

Daniela Castenon

Daniela Tamay Rafael

Edgar Gonzalez

Ledesma

Eric CornejoEsteban Perez

Everett Casey

Fermin Munoz Rodriquez

Gabriel Martin

Hadley Frey

Hugo Tapia

Jackson Smotherman

Jacob McGuire

Jacqueline Vilchiz Mondragon

Jay Frederick

Jayde Mathews

Jessica Anderson

Jimmy Gouvieia

Joaquin Morales

Jonnyt Martinez

Josh Doerter

Justin Stralo

Kate Rothert

Kathy Riddle

Le Ann Rowley

Liam Few

Liliana Castanon

Lorelai Taylor

Lorena Rios

Luis Lopez

Maddisen Renfroe

Maddison Keller

Manny Karaway

McKenzee Peterson

Nadia Basurto

Olivia Cauchon

Rachel Knight

Rhiannon Robbins

Ryder Letourneau

Seth Smith

Sky Silva

Taylor Clark

Thane Keith

Tieris Williams

Tony Aja

Tony Gonzales

Tyler Huckaby

Uriel Romero

Vernita Fillmore

Xandrea Miller

Zane Souza