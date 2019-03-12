Lawrence Ferreira

Lawrence FerreiraMarch 12, 2019 Share Tweet Comments (0) March 12, 2019Lawrence Ferreira, 95, died March 12, 2019 in Carson City, Nevada. Arrangements are in the care of Capitol City Cremation & Burial 775-882-1766. Share Tweet Trending In: ObituariesDorothy ScossaKaren Alice KramerNancy Lee Tingvall ListNorma Beatrice BakerLinda Sue OlsenTrending SitewideCarson City resident killed in 580 crashCarson Middle School female wrestler making mark nationallyCelebrate St. Paddy’s with Cíana in Carson CityBrass knuckles found on mechanic, says Carson City Sheriff’s OfficeCarson Nugget celebrates 65th anniversary