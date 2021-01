Western Nevada College announces fall dean’s list

Despite the changes in learning platforms brought on by the coronavirus, Western Nevada College is proud to announce that more than a third of its full-time students were still able to make the fall semester dean’s list.

The WNC Fall 2020 Dean’s List includes 408 students, accounting for 34.7 percent of the college’s full-time students.

To earn the distinction of making WNC’s Dean’s List, students must complete at least 12 units during the semester and accumulate a grade point average of 3.50 or higher.

Honorees include:

Carson City

Nasser Abdelhady, Megan Abercrombie, Shyanne Adams, Luis Alaniz, Andrew Amaya, Courtney Anderson, Emma Anderson, Melanie Anderson, Mason Anthony, Jorge Avalos, Arnold Avina, Jesslyn Ba-aya, Nicolas Baggio, Jacob Bainton, Alyona Baka, Hannah Barachkov-Hise, Chloie Bartsch, Emily Beach, Anthony Burgess, Evan Byassee, Jacob Campbell, Juana Castaneda Ruiz, Lindsay Chowanski, Victor Clavel, Juan Conchas, Leonard Contreras, Kyla Cox, Morgan Craghill, Julia Cruz, Jove Lou Mae Curt, Taylor Davison, Patrick Dawson, Paulina Delgado, Michelle Dubois, Isabel Embro, Mohammad Esmaeilisarbaghi, Logan Fencl, Gabriela Fernandez, Dawson Fettic, Evyn Fife, Jacob Flynt, Abigail Ganze, Edgar Garcia, Larry Garcia-Castillo, Morgan Golden, Abigail Golik, Derek Goodrich, Rachele Grinzi, Mark Guzzetta, Natalie Haskell, Amanda Hayes, Angel Hernandez Diaz, Karla Herrera Valles, Abigail Hill, Amiya Huber, Wesley Huneycutt, Dominic Iannacchione, Cristina Ibarra Reyes, Shane Johnson, Brandon Jones, Amy Kemper, Amberlee Ketten, Meagan Kiesow, David Kimball, Amanda Kolber, Kerstin Law, Lauren Laza-Twist, Amanda Lee, Margaret Lewis, Daniel Lopez, Chloe Marks, Gabrielle Mathews, Kaitlyn McDonald, Daniel McKeehan, Jarrod Meyer, Letasha Minter, Megan Mitchell, Kayla Moranville, Sailor Mueller, Sandra Munoz-Puga, Ethne Myler, Christopher Nagel, Angel Natividad, Paige Nelms, Maximilian Niedermeyer, Justin Nussbaumer, Monique Ochoa, Armando Oliva, Mya Parker, Abner Perez, Alexandra Perez-Rojas, Merary Ponce Ortiz, Elizabeth Pulido, Jessica Quijas Mata, Camryn Quilling, Hope Rakow, Edgar Rangel, Jane Read, Jamie Reynoldson, Fernanda Rios, Reveka Rivera, Angielina Rodriguez, Briza Rodriguez, Isela Rodriguez, Sandra Rohr, Diego Rojas, Coral Rosas, Hesed Rosas, Alexandria Rose, Sarai Salas, David Sanchez, Andrea Sanchez de Loza, Bianca Sanchez Hernandez, Anaili Sandoval, Austin Sannes, Kyle Saunders, Vanessa Sears, Terrence Shields, Valerie Showalter, Cindy Siegmann, Walker Simeroth, Stevi Simmons, Julene Snyder, Haylee Solorio, Martha Soto Cuadras, Isabella Stout, Samantha Strait, Hamza Syed, Manraj Thind, Nathan Thornton, Luiz Valdez, Edwin Vazquez, Brett Veader, Nathanial Wakeling, Alexander Wells, Amanda White, Emily Wolf

Dayton

Elise Addington, Alexander Anguiano, Ashlynn Barwig, Chelsea Boone, Ben Brunzlick, Joseph de Wet, Leslie Drews, Isaiah Dums, Shayla Edstrohm, Hailey Estrada, Eden Evans, Genesis Franco, Susej Fregoso-Ramirez, Luisa Gaviria Arroyave, Gessica Gladwill, Hailey Glynn, Ava Goodlander, Thomas Gummer, Abigail Harker, Renee Harrison, Robert Harrison, Benit Hensley, Sarah Hodges, Anna Holley, Sebastian Iza, Anthony Jimenez, Ethan Kanter, Morgan Kitchens, Kimberlynn Koback, Jordan LaBranch, Amanda Loberg, Tyler Logan, Jada Mandeville, Azurine Mandeville, Samuel Matthews, Bethany Moore, Madison Morton, Samantha Motta, Triniti Natividad, Kailey Olsen, Ashley Pacheco, Alissa Paterson, Lance Peterson, Aadra Reed, Ambra Reed, Charles Reyes, Kasandra Roach, Maryjane Rose, Esmeralda Salcedo, Christal Shirley, Jeslyn Stammer, Melissa Steele, Robin Steinecke, Clare Stephenson, Austin Tingley, Kimberly Torres, Katelyn Trubitsky, Natalie Villafana, Vanessa Wasilchuk, David Wells, Zane Westom, Elena Winward, Micah Woodruff, Kirsten Workman

Fallon

Jacob Alcala, Hunter Arends, Cameron Bateman, Jelen Rose Bayoneta, Shivam Bhakta, Elisabeth Bird, Shaun Bryska, Rafe Card, Jasmin Castanon, Dario Ceresola, Karter Conway, Heather Cordell, Elvira Correa, Sarah Courser, Emmanuel Demillo, Hillary Fulgham, Marilee Golden, Heidi Hansen, Ericka Heath, Kaitlyn Hert, Samantha Hines, Tonya Hjertstedt, Heidi Imelli, Logan Johnson, Ryan Jones, Jase Kroll, Courtney LeBlanc, Samuel Lee, Alexandria Matter, Britney McArthur, Joseph Mikulak, Madelyn Mikulak, Eddie Morrow, Amanda Ngo, Sadie O’Flaherty, Madison Paladini, David Palanivelu, Callista Perez, Timothy Petersen, Melanie Plasse, Benjamin Polish, Lainee Reid, Megan Shyne, Kailyn Sorensen, Madeline Stephens, Will Swisher, Linda Wadsworth, Maycee Wadsworth, Shailynn Winter

Fernley

Abigail Abrahamzon, Ellie Bassett, Cailynne Bixby, Shaundrika Cassinelli, Heaven Conner, Chloe Cross, Samantha Funk, Broderick Garrett, Carson Humes, Brandi Kjose, Paula Maghirang, Persephone Mulei, Alexandra Paredes, Jacqueline Torres, Kari Weitzel

Gardnerville

Mark Aguiniga Gonzalez, David Allison, Mariah Allison, Chauntel Bagshaw, Hannah Carr, Andrew Clutts, Camille Dahili, Daniel Dangelo, Joseph Demus, Abraham Downes, Patricia Duarte Gonzalez, Alexander Embree, Sophia Garedakis, Mikayla Garrison, Sindy Gil-Salinas, Kaitlyn Grove, Adam Hamilton, Cameron Jorgenson, Tirza Keating, Cody Lambert, Barrett Lee, Karl Moe, Miranda Munoz, Julia Nair, Julie Phelan, Savannah Pinto, Alejandra Ramos, Trinati Randall, Capri Roach, Brandon Roberts, Ciana Rollings, Audrey Topp, Aldredo Tortoledo-Serrano, Madison Vickers, Timothy Walker, Swade Wright, Austin Zivkovic

Hawthorne

Perla Gutierrez, Juliet Hernandez

Henderson

Abbey Barry, Rebecca Croswhite, Ashley Goldstein, Keaghen Lloyd, Jared Ghil Trovela, Taylor Wallace

Las Vegas

Dennis Tristen Abao, Kailey Aguilera, Valentina Alegria, Jamilett Catalan, Abigail Lorenzo, Logan Novero, Keila Ponce, Tania Rose, Natasha Shaghoian, Mohammad Shahzad, Keelan Wickersham

Lockwood

Daniel Matthies

Minden

Timothy Allen, Trent Almeida, Angelica Alvarez-Wallace, William Barnes, Gurnir Bath, Zoe Butterfield, Mikaela Camara, Emma Carnes, Hailey Fournier, Abby Galahan, Malina Jeffery, Mikayla Kuhlman, Jasmine McNinch, Leslie Pozo Guerrero, Elliana Purvance Luce, Jose Ramirez, Miguel Sanchez, Hannah Serpa, Mackenzie Wagstaff, Rebecca West, Mikayla Willden

Mound House

Krystyna Braden, Emma McCoy, Kaitlin Morrow, Jacqueline Nunez, Shana Peterson, Anthony Pisani, Perla Vega

North Las Vegas

Brianna Aragon, Tianna Jones, Hannah Pitts, Basemath Ross, Nia Williams

Pahrump

Ryan Sciacca

Reno

Olivia Collins, Emily Eiswert, Gwenyth Fahrney, Aaron Goff, Luke Kohler, Noelle Lentz, Adriana Mendoza, Meaganne Nellis, Audrey Rank, Katelyn Rasmussen, Daniel Ruebusch, Matthew Rund, Gracie Smithee, Malachi Southerland, Adam Trist

Silver City

Timothy Quinlan

Silver Springs

Davannah Anderson, Aubrey Damm, Samantha Ellsworth, Lorraine Fratto, James Garrison, Logen Ornelas

Sparks

Jewels Crable, Aaron Hallauer, Katrina Kallas, Jacob Mangosing, Kyla Marvitz, Audrey Patterson, Jaeden Sant Singh, Kylee Webster

Stagecoach

Perla Rodriguez, Anastazia Rudolph, Dylan Volkov

Stateline

Savannah Purvance

Sun Valley

Anastia Sumpter

Washoe Valley

Sarah Sorich

Wellington

Kelsey Capra, Maycee LaFleur, Alexander Perez, Colin Unruh, Tessa Vinson, Taylor Wulfing

Yerington

Alexus Bodenstein, Alejandra Cervantes, Claire Coutts, Miley Page, Diana Pasaran Aguilar, Vincent Scatena, Kaiya Villines

Brooklyn, N.Y.

Giovanni Love

Flagstaff, Ariz.

Rebekah Fillippini

Markleeville, Calif.

Jordan Brooks