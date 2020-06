WNC announces 433 students on Spring Dean’s List 2020

Western Nevada College has named 433 students to the Spring 2020 Dean’s List.

For consideration to WNC’s Dean’s List, students must complete at least 12 units during the semester and accumulate a grade point average of 3.50 or higher.

Honorees include:

Carson City

Cheyenne Aarons, Zaid Abdelhady, Anthony Abuan, Spenser Alexander, Josef Almeida, Sarah Anderson, Rogaciano Arellano, Jorge Avalos, Jacob Bainton, Alyona Baka, Justin Bardling, Emily Beach, Ailyn Betancourt, Cynthia Brabazon, Meghan Bubb, Evan Byassee, Viridiana Cacho-Alvarez, Olivia Capps, Leonardo Cardoza, Victor Carrasco, Juana Castaneda Ruiz, Connor Chech, Juan Conchas, Kyla Cox, Cindy Crowder, Julia Cruz, Andrew Davalos, Trevor Dawley, Paulina Delgado, Antonio Dominguez, Rachelle Dominguez Hernandez, Sage Donnelly, Jakob Dzyak, Matthew Edelman, Heidi Falconer, Gabriela Fernandez, Salvador Fernandez Hernandez, Dawson Fettic, Ashley Figueroa, Chelsea Figueroa, Arietis Fisher-Burns, Gerardo Flores Aguayo, Abigail Ganze, Sarai Garcia, AC Garcia, Savahna Garcia, Lissette Garcia Velazquez, Keith Getch, Morgan Golden, Abigail Golik, Valerie Griggs, Mark Guzzetta, Joshua Hackett-Maheux, Christopher Hash, Natalie Haskell, Nicholas Haskell, Alexis Hernandez, Eric Herron, Sarah Higuera, Abigail Hill, Annji Hodorowicz, Monte Howell, Wesley Huneycutt, Cristina Ibarra Reyes, Celine Jackson, Megan Jackson, Madisson Jacobs, Brandon Jones, Amberlee Ketten, Alisha Kingsley, Kerstin Law, Lauren Laza-Twist, Nubia Leon-Lozano, Israel Lozano, Nely Mariscal, Kallie McDonald, Kaitlyn McDonald, Amelia McKay, Julieanna McManus, Chelsi McNeill, Jarrod Meyer, Todd Miller, Sarah Miller, Delaney Mott, Maryn Myler, Hallie Newman, Jennifer Nguyen, Justin Nussbaumer, Donnie Ochampaugh, Laura O’Connor, Mairelys Ortega, Sergio Pacheco-Melendres, Jazzy Peralta, Abner Perez, Shana Peterson, Christian Pineda-Arciniega, Miguel Prado, Elizabeth Pulido, Jessica Quijas Mata, Edgar Rangel, Jonathan Ratcliffe, Ryan Riley, Miranda Rios, Reveka Rivera, Briza Rodriguez, Natalie Rogers, Diego Rojas, Lily Roman, Steven Russell, Joseph Russo, Sarai Salas, Briana Sanchez, Brandon Sevilla, Cody Shelton, Jaidyn Shepard, Terrence Shields, Haylee Solorio, Martha Soto Cuadras, Cheyenne Straw, Mariana Talamantes, Amara Tedford, Christopher Thayer, Richard Todt, Taegen Tommila, Leslie Torres, Ciarra Valladon, Claudia Vazquez, Edwin Vazquez, Brett Veader, Jessica Visnovits, Paul White, Natalie Wirth, Ryan Wood, Levi Woods, Grant Zampirro

Dayton

Elise Addington, Bryan Aguilera, Anahi Arroyo-Herrera, Jenna Barlly, Ashlynn Barwig, Keerat Bhullar, Kaitlin Brown, Ainslee Brown, Christina Cabral, Alondra Castaneda Ledesma, Steven Cibrian, Nicole Cook, Kirsten Day, Joseph de Wet, Cassandra Dickenson, Leslie Drews, Naima Duarte, Isaiah Dums, Alexandra Edmondson, Shayla Edstrohm, Eden Evans, Taylor Furr, Luisa Gaviria Arroyave, Hailey Glynn, Abigail Harker, Kaitlin Hinrikus, Sarah Hodges, Anna Holley, Anthony Jimenez, Shanti Johnson, Ian Kanter, Dakota Knight, Caitlynn Koback, Linn Lawrence, Leticia Ledezma Rubio, Tyler Logan, Jada Mandeville, Giselle Medina, Madison Morton, Elora Neep, Kailey Olsen, Katherine Oppedahl, Ashley Pacheco, Lance Peterson, Lyssa Philippi, Sabrina Ramirez, Aadra Reed, Haley Rose, Maryjane Rose, Haylea Strickler, Kimberly Torres, Devin Vaughan, Alwen Vergara, Kayla Villegas, Elizabeth Vincent, Aryanna Virgen-Ortega, Roham Wahabzada, Kimberly Waski, Zane Westom, Elena Winward, Micah Woodruff

Fallon

Alia Adams, Shivam Bhakta, Hayden Blais, Desirae Blunt, Aaron Brown, Rafe Card, Dario Ceresola, Allison Christopherson, Karter Conway, Heather Cordell, Sierra Cortez, Emmanuel Demillo, Sydney Drost, Aspen Easter, Michaela Flick, Karley Frederick, Lewis Garcia, Carey Hack, Jorgen Jeppesen, Parker Jones, Conor Keitz, Jase Kroll, Angelena Leal, Alexandria Matter, Shelby McCart, Madelyn Mikulak, Amanda Ngo, Connor Nicholas, Alison Norcutt, Sadie O’Flaherty, Madison Paladini, Melanie Plasse, Benjamin Polish, Emily Richards, Savannah Robinson, Allison Ruck, John Shelton, Megan Shyne, Ashley Sorensen, Maximus Swan, Michele Tapia, Meagan Trinidad, Dylan Wallace, Brooklynn Whitaker, Maria Whitaker, Elizabeth Williams, Shailynn Winter, Kynja Woods

Fernley

Shaundrika Cassinelli, Celeste Condie, Kyle Conrado, Clara Dunbar, Aleana Duncan, Samantha Funk, James Huckaby, Carson Humes, Colby Johnson, Reese Jones, Dalton Kinamon, Alex Lopez Martinez, Paula Maghirang, Mark Mitzen, Alexandra Paredes, Emma Parsons, Aaron Robins, Aschlynn Roemer, Evelyn Rosas Ojeda, Blakeley Shoemaker, Nayeli Stopani, Bryanna Timmsen, Jacqueline Torres, Sariah Warren, Alexis Young

Gardnerville

Luis Alaniz, Chauntel Bagshaw, William Banner, Allyson Bliss, Hannah Carr, Stan Cutter, Daniel Dangelo, Abraham Downes, Patricia Duarte Gonzalez, Alexander Embree, Alicia Fehr, Wendy Frogget, William Gilroy, Adam Hamilton, Rowan Harmon, Alexandria Horner, Richard Jorgenson, Rylee Kull, Cody Lambert, Jamie Lindsey, Noelle MacDonnell, Omar Nava Del Real, Treyton Northup, Mackenzie Peters, Timothy Phenix, Savannah Pinto, Robert Pomeroy, Trinati Randall, Brandon Roberts, Michael Robinson, Ciana Rollings, Olivia Ross-Dee, Michael Rubio, Jessica Scott, Chloe Svensson, Chanden Tolbert, Audrey Topp, Araceli Valadez Paz, Calli Weston, Swade Wright

Genoa

Tasha Garrison

Hawthorne

Juliet Hernandez

Henderson

Symantha Lloyd, Taylor Wallace

Incline Village

Sarah Minkle, Jerry Sanchez

Las Vegas

Dennis Tristen Abao, Rhiannon Bree Achong, Kailey Aguilera, Jamilett Catalan, Nova Creacy, Kelsey Dosch, Ashley Howell, Criskier Ignacio, William Kenton, Jordyn Kenton, Nyla Lee, Alexzah Lopez, Victoria Newsom, Keila Ponce, Nhora Quassani, Hayli Rhoton, Kyler Ryu, Kristine Yna Saldua, Mohammad Shahzad, Coye Shelton, Albert Vandivort

Lockwood

Daniel Matthies

Minden

Bradford Adams, Trevor Ammons, Zoe Butterfield, Tyler Calhoun, Mikaela Camara, Robin Clarke, Hannah Corgan, Kaely Cuthill, Marissa Flanders, Hailey Fournier, Abby Galahan, Haylee Harjes, Jessica Kneefel, Mikayla Kuhlman, Veronica Marquez, Heather Midkiff-Alexander, Adam Morrill, Davianna Morris, Daniel Nellis, Meaganne Nellis, Emilie Prudhomme, Kathryn Rios, Madison Rodgers, Hannah Serpa, Mikayla Willden

Mound House

Tania Arroyo, Maria Juarez Razo, Armando Oliva, Anthony Pisani

North Las Vegas

Brianna Aragon, Isaac Gonzales, Isiah Gonzales, Basemath Ross

Pahrump

Barrie Fenton

Reno

Joshua Adams, Jordan Brooks, Lexi Chesney, Olivia Collins, Honor Edmands, Tevyn Esplin, Thomas Fielding, Luke Kohler, Easperee Landry, Phillip McCrary, Kyle Mello, Ricardo Pacheco, Kraig Palmer, Alana Pankopf, Audrey Rank, Katelyn Rasmussen, Reese Renaud, Rochelle Seymour, Gracie Smithee, Cadence Stewart, Flara Taylor, Courtney Thompson, Adam Trist, Peyton Trujillo, William Ventura

Silver Springs

Davannah Anderson, Ameille Delfino, Sean Hill, Kayla Limbeck, William Moore, Sara Perez

Smith

Megan Feuerhelm, David Smith

Sparks

Buster Clifton, Ryan Conley, Jewels Crable, Sara Daly, James Farmer, Melissa Fraguela, Aaron Hallauer, Jennica Harold, Jacob Mangosing, Connor Moran, Austin Roberts, Keegan Wood, Brandi Ziegler

Stagecoach

Roberto Rodriguez

Virginia City

AnnJoLee Field

Washoe Valley

Addison Fredeen, Eduardo Garcia, Kalvin Kimbro, Sarah Sorich

Wellington

Tanner Balda, Allie Kleine, Melissa Lackore

Yerington

Claire Coutts, Valeria Ramirez, Rocio Rodriguez, Natalie Rubio, Emilee Stewart, Kaiya Villines

Coleville, Calif.

Audra Hlodan